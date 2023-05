Turkse president Erdogan noemt verkiezingsrivaal “dronkaard” die “samenwerkt met terroristen”

Een week voor de parlements- en presidentsverkiezingen in Turkije heeft president Recep Tayyip Erdogan zondag in Istanboel zijn grootste meeting tot dusver gehouden. Hij greep het moment aan om zijn rivaal Kemal Kılıçdaroğlu een “dronkaard” te noemen.

In een toespraak voor honderdduizenden aanhangers zei Erdogan dat Kılıçdaroğlu zoveel mag drinken als hij wil, maar dat de bevolking niet zou toelaten dat het land wordt bestuurd door “een dronkaard”. De president betichtte zijn belangrijkste uitdager er ook opnieuw van dat hij samenwerkt met “terroristen”.

De 69-jarige Erdogan, inmiddels twintig jaar aan de macht in Turkije, stelde dat er 1,7 miljoen mensen aanwezig waren op de meeting in Istanboel. Zijn team had 10.000 bussen gehuurd om mensen vanuit alle wijken van Istanboel naar de site van de uit dienst genomen luchthaven Atatürk te brengen.

Bijeenkomst Kılıçdaroğlu

Ook Kılıçdaroğlu hield zaterdag een grote meeting in de Turkse metropool. Er waren geen officiële cijfers over de opkomst. De oppositiekandidaat betoogde er dat hij de parlementaire democratie wil herstellen. Dat zou “een geschenk aan de wereldpolitiek” zijn, stelde Kılıçdaroğlu. Sinds de invoering van het presidentiële regime in 2018 is het land van 85 miljoen inwoners volgens de critici van Erdogan aan het afglijden naar een autoritair regime.

De campagne staat in het teken van de economische crisis en de zware aardbeving in het zuidoosten in februari. Volgens de peilingen worden de verkiezingen een echte nek-aan-nekrace. Kılıçdaroğlu stapt in de ring als gemeenschappelijke kandidaat van een coalitie van zes oppositiepartijen. Haalt op 14 mei geen enkele kandidaat een absolute meerderheid, dan volgt op 28 mei een tweede ronde.

Beide kandidaten mogen volgende zaterdag nog een meeting houden. Die zullen plaatsvinden in de politieke hoofdstad Ankara. Opiniepeilingen zijn vanaf woensdag verboden.