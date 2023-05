TWEEDE AFDELING. Bocholt smeert Hades nederlaag aan, Cappellen naar leiding en zeker van promotie

Hades is leider af na een pijnlijke thuisnederlaag tegen Bocholt. Cappellen zette vlot Pepingen-Halle opzij, waardoor het over de Hasselaren naar de leiding springt en zeker is van promotie. Volgende week moet Hades winnen op het veld van Sporting Hasselt en hopen dat Cappellen in eigen huis struikelt tegen de jonkies van KV Mechelen om alsnog kampioen te worden. Tongeren pakte de overwinning tegen RC Mechelen, terwijl Belisia en Sporting Hasselt puntenloos achterbleven tegen respectievelijk Londerzeel en Lille. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede afdeling VV B.(jfz/frba/rusm/edst/matr)