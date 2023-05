Termien treft Houtvenne in de finale van de eindronde in derde afdeling, in de interprovinciale eindronde stoten drie van de vier Limburgse clubs door naar de kwartfinales en DH Jeuk is gered en Opglabbeek degradeert naar derde provinciale. Dat zijn de belangrijkste conclusies na speeldag één van de eindronden in het amateur- en provinciaal voetbal. Lees hier alle verslagen. (rome)