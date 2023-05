Terug van weggeweest, de Stiletto Run in Hasselt en de winnaar is… een man

Hasselt

Natalino Marcocci heeft in Hasselt de eerste plaats gescoord op de Stiletto Run Hasselt. Hij had al wat ervaring op hakken want hij is in zijn vrije tijd travestiet.

Marcocci schoot als enige man als een speer zijn vrouwelijke concurrenten voorbij. Stiletto Run Hasselt maakt na 10 jaar zijn comeback, georganiseerd door 4 studentes Communicatie aan de hogeschool PXL. Ze organiseerden een leuke opwarming door een personal coach en een dansact van Hasseltse dragqueen Tina Barthelina. Alle deelnemers gingen met een mooie goodiebag naar huis maar winnaar Marcocci kreeg zelfs een handtas ter waarde van 500 euro mee naar huis. Het evenement kende flink wat succes tijdens de winkelzondag, met verbaasde voorbijgangers die de tijd namen om een kijkje te nemen.

dj