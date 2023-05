Bizar: patiënt valt uit ambulance en rent weg terwijl hulpdiensten niets in de gaten hebben — © KameraOne

Bij een bizar incident in het Russische Komsomolsk aan de Amoer ontsnapte donderdag een patiënt uit een rijdende ambulance. Dashcambeelden tonen hoe het voertuig afremde op een kruispunt, de achterdeur plots open ging en een man vanuit de ziekenwagen op straat viel. Nadien begon hij haastig weg te rennen, terwijl de ambulance wegreed zonder de ontsnapte op te merken.

De patiënt werd aanvankelijk vervoerd door de hulpdiensten voor verwondingen aan de nek die hij had opgelopen tijdens een gevecht. Hij was ook door de politie opgeroepen voor medische hulp. Lokale media melden dat de man nog steeds voortvluchtig is.