Vader Jos Verstappen boekt in Monteberg zijn eerste overwinning in rallysport

Jos Verstappen in actie in West-Vlaanderen. — © montebergrally.com

Terwijl zoon Max Verstappen zat te wachten op de start van de GP van Miami boekte vader Jos Verstappen in het West-Vlaamse Heuvelland zijn eerste zege in de rallysport. Hij won de Monteberg Rally.

Jos Verstappen (51) kwam voor het eerst aan de start van een rally die hij al kende. Vorig jaar was hij op de Monteberg tweede geworden, op 40 seconden van de ervaren Davy Vanneste. Ook dit jaar speelde de strijd zich weer af tussen die twee. Verstappen opende met winst in KP1, maar later nam Vanneste het commando over met vijf besttijden. Maar zijn voorsprong werd gehalveerd door 10 seconden straftijd wegens een valse start. Met een slotoffensief - drie KP-zeges op rij! - kwam Verstappen exact gelijk. De zege kwam hem toe, omdat hij de beste was in de eerste KP van de rally.

De Verstappens weten dat je tot het einde moet blijven proberen. Tijdens een pauze konden toeschouwers zien dat Jos in zijn auto keek naar beelden van Abu Dhabi 2021, de veelbesproken GP waarin Max zijn eerste wereldtitel pakte.

Verstappen Sr, die zelf 107 F1-races betwistte, maakte pas een jaar geleden zijn rallydebuut. Dit seizoen miste hij de start wegens migraine en een medische ingreep. De Monteberg Rally was daardoor zijn eerste wedstrijd van het jaar. Hij is ook overgestapt van zijn Citroën C3 naar een Skoda Fabia, waarin hij genavigeerd wordt door de Belg Renaud Jamoul.

De Monteberg telt niet mee om het BK. Dat is wel het geval voor de volgende wedstrijd waar Verstappen aan de start verwacht wordt, de Sezoensrally in Bocholt op 20 mei.