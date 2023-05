Arsenal, met invaller Trossard, houdt titelkansen gaaf na 0-2 zege in topper bij Newcastle

Arsenal heeft met 0-2 gewonnen op het veld van Newcastle United. Een doelpunt van Martin Ødegaard en een own goal van Schär volstonden voor de zege in een aangename topper. De Gunners komen zo terug tot op één punt van leider Manchester City, dat wel nog een match te goed heeft.

Na de zege van Manchester City tegen Leeds gisteren, wist Arsenal wat het moest doen: winnen op Newcastle om zo toch een beetje in het spoor van de leider te blijven. Belangrijk om te weten: Newcastle verloor dit seizoen in eigen huis nog maar één keer (!), tegen Liverpool. Arsenal begon ook niet goed op St. James Park. Na nog geen tien minuten kreeg de thuisploeg al een strafschop na vermeend hands van Kiwior. De bal kwam echter via de dij van de Pool tegen z’n hand, waardoor de VAR de strafschop terugfloot.

Arsenal was gewaarschuwd, dat was duidelijk. Aanvoerder Ødegaard haalde vijf minuten later verschroeiend uit van net buiten de zestien, door een bos van benen ging de bal heerlijk binnen. 0-1 voor Arsenal, dat het knap lastig had tegen het nummer drie in de stand. Daarna ging het mooi op en neer: Newcastle bleef - zoals ze dat al het hele seizoen doen - goed meevoetballen en maakten het de Gunners knap lastig, de bezoekers zetten Nick Pope dan weer vaak aan het werk. Doelpunten vielen er niet meer in de eerste helft: 0-1 na 45 minuten.

Heerlijk begin van de tweede helft

Na de pauze kwam Newcastle met een verschroeiend tempo uit de kleedkamers. Na amper drie minuten spelen in de tweede helft, Aleksander Isak kopte een voorzet van Murphy tegen de paal. Een minuut later dan: op hoekschop klom Schär boven alles en iedereen uit, maar de Zwitser zag zijn kopbal gestopt worden door een heerlijke reflex van Ramsdale. Een heel belangrijke redding. Aan de overkant raakte ook Arsenal het doelhout, toen Martinelli een bal heerlijk naar de verste hoek tegen de lat krulde. Wat een partij!

Newcastle bleef druk zetten en dreigen, maar twintig minuten voor tijd was het toch boeken toe voor de thuisploeg. Martinelli zette zich knap door op links en legde terug tot bij Saka, maar Newcastle-verdediger Schär kwam ertussen en verwerkte de bal ongelukkig in eigen doel. 0-2 voor Arsenal, match gespeeld.

Een kwartier voor tijd mocht Leandro Trossard invallen. Veel kon onze landgenoot niet meer klaarspelen, de wedstrijd was al beslist. Door de zege komt Arsenal voorlopig weer tot op één punt van leider Manchester City, dat wel nog een partij te goed heeft. Het worden nog spannende weken in de Premier League.