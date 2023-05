Nigeriaanse politie bevrijdt 58 gijzelaars uit handen van gewapende bendes

De politie “heeft 58 mensen gered die gegijzeld werden in het woud van Udulu”, zo verklaarde Adeh. Ze gaf geen details over de plaats waar de mensen waren ontvoerd of de duur van de gijzeling. Een van de gijzelaars is “jammer genoeg gewond geraakt tijdens de operatie en ter plaatse overleden”, zo voegde de politiewoordvoerster toe. “58 anderen worden verzorgd in het ziekenhuis.”

Ontvoeringen en het innen van losgeld zijn een bijzonder lucratieve bezigheid geworden in Nigeria. Om de plaag de kop in te drukken, veranderde de centrale bank van Nigeria vorig jaar de bankbiljetten en legde beperkingen op geldopnames op. Na groot protest van de bevolking en een beslissing van het gerecht moest de centrale bank echter bakzeil halen en de oude bankbiljetten tot het einde van het jaar toelaten.

De aanpak van de ontvoeringen en het verbeteren van het veiligheidsklimaat wordt ook een grote uitdaging voor de verkozen president Bola Tinubu. Hij moet in mei de eed afleggen nadat hij in februari de presidentsverkiezingen had gewonnen. De oppositie betwist het resultaat.