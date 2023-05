Elke dag krijgen wij folders van verschillende winkels in de bus. De prijzen daarin zijn echt belachelijk: werkelijk elke prijs eindigt op komma 99. Maar als iets 99,99 euro kost, weten we heus wel dat dat eigenlijk gewoon 100 euro is. Ik vraag ook altijd mijn één cent wisselgeld terug in de winkel, maar die centjes hebben ze meestal niet eens meer. Ward en Annemie Killemaes