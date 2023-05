Tom Pidcock klopt de twee beste mountainbikers in hun eigen Zwitserse hol: “Opsteker voor Wereldbeker van volgende week”

Tom Pidcock is niet alleen de Olympische kampioen van Tokio 2020, voor Parijs 2024 moet de top van het mountainbiken nog altijd rekening houden met de kleine Brit. In Chur reed hij Mathias Flückiger en Nino Schurter in de prak.

“Het was maar een nationale wedstrijd, maar met die twee Zwitsers stond wel de wereldtop aan de start”, vertelde zijn coach Kurt Bogaerts. “Vorige week had Tom in het Franse Guéret materiaalpech, maar nu kon hij in een loodzware proef terugslaan op een Zwitsers parcours: vijftig procent bergop, vijftig procent bergop. Al hebben ze het hem zeer lastig gemaakt”, aldus de ploegleider van Ineos-Grenadiers.

“Het is niet alleen een opsteker voor de Wereldbeker van Nove Mesto van volgend weekend, maar an sich is dit een heel mooie wedstrijd. Na het voorjaar was zo’n lastige opgave een shock voor het lichaam. Ze vlogen er al van direct na de start in. Hij sloeg niet alleen aanvallen af, bij de laatste klim reed hij ook Mathias Flückiger naar huis. Nu nog eens diep gaan in Nove Mesto, en dan is het blok dat begon met de Ronde van de Algarve af. Nove Mesto is als wedstrijd zelf belangrijk. Het gaat niet alleen om de punten voor de Olympische Spelen van Parijs 2024. Tom rijdt ontzettend graag mountainbikewedstrijden en kan dat nog altijd op het allerhoogste niveau. Dat komt hem ook als wegrenner van pas.”

Na de Tsjechische Wereldbekerproef neemt de voorjaarskopman van Ineos-Grenadiers een week rust. “Daarna is het opbouwen naar de Ronde van Zwitserland dat een verplichte passage is op weg naar de Tour”, aldus Bogaerts.

Ei zo na behaalde Ineos-Grenadiers in het Zwitserse Chur een dubbelslag. Pauline Ferrand-Prévot, vorige zondag nog winnares in Guéret, moest de duimen leggen voor de Amerikaanse Evie Richards. Ook zij vechten het volgende week in Tsjechië een nieuw duel uit in de eerste Wereldbeker van het seizoen. (hc)