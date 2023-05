Zware dubbeltwee Andries-Vandenbussche, lichtgewichtduo Van Zandweghe-Colpaert en skiffeur Tim Brys maken zich klaar voor het EK 2023

De organisatoren van KR Sport Gent verwelkomden dit weekend in hun 49ste Open Belgische roeikampioenschappen meer dan 3000 roeiers en roeisters uit 59 clubs. Die atleten kwamen in 1309 boten de Gentse Watersportbaan op. Daarbij staken de Olympische finalisten Brys-Van Zandweghe en vijf talentvolle Belgische U23’s, die zich tot wereld - en Europees kampioen kroonden. De nationale sporttechnische commissie selecteerde drie teams voor het EK 2023, dat eind mei in Bled plaats vindt. De vijf geselecteerde Belgen bewezen met sterke prestaties dat ze klaar zijn voor het eerste grote roeitoernooi van dit seizoen.

Één van de meest hoogstaande races van het weekend was de wedstrijd in de open dubbeltwee. Naast Aaron Andries en Tristan Vandenbussche, de regerende U23 wereldkampioenen in dit nummer, meldden Niels Van Zandweghe-Marlon Colpaert en het beloftevolle Gents duo Savin Rodenburg, pas twintig, en de één jaar jongere Boris Taeldeman zich aan de start.

Snel bleek dat de buitenlandse teams geen rol van betekenis zouden spelen. Aaron Andries en Tristan Vandenbussche namen het heft meteen in handen. Niet alleen het Gents-Oostends tweetal gaf weinig toe, ook het jong en onuitgegeven tweetal Rodenburg - Taeldeman gaf amper een duimbreed toe. Pas in de laatste 500m moesten de ‘youngsters’ de rol wat lossen. De wereldkampioenen U23 sloegen nog net de eindsprint af van de nooit aflatende Niels Van Zandweghe en zijn teamgenoot Colpaert.

De lichte dubbeltwee Van Zandweghe – Colpaert

Aaron Andries en Tristan Vandenbussche pakten tot grote tevredenheid van hun coach Evelien Ameel meteen hun tweede zege. “Waarmee ze toch aantoonden dat ze klaar zullen zijn voor het EK’, zuchtte Ameel opgelucht, “Niet evident als je weet dat Tristan de voorbije week zich niet zo goed voelde, maar er toch aan hield om dit weekeinde te racen. Het was ook wel belangrijk want dit waren de laatste races voor het EK en boden ons de kans om hier het wedstrijdritme aan te scherpen.”

Frans Claes coacht de lichte dubbeltwee en ook hij blikte tevreden terug op het voorbije weekeinde: “Ik zag al progressie in de beide races. Finishen op amper drie seconden van de zware dubbeltwee biedt Niels Van Zandweghe en Marlon Colpaert toch hoopgevende perspectieven voor het EK. Zij komen uit een vermoeiende periode en zullen nu ontspannen het EK voorbereiden. Niels en Marlon zijn sterker dan vorig seizoen en kunnen minstens het niveau halen waarmee ze vorig jaar de B-finale in de World Cup editie van Luzern wonnen.”

Tim Brys luidt nieuwe sportieve carrière in de open skiffklasse met een dubbele zege in

Ook Tim Brys heeft zijn EK selectie op zak. De 30-jarige Gentenaar staat wel voor een enorme switch binnen zijn roeierscarrière. Van het lichte roeien in dubbeltwee maakt hij nu de overstap naar de open skiffklasse, lees maar het zwaarste en meest prestigieuze nummer. “Vooral ook op mentaal vlak,” geeft zijn coach Dirk Crois aan. Crois loodste eerder al Tim Maeyens en Hannes Obreno naar een Olympische skifffinale en weet dus perfect wat Tim te wachten staat.

“Eens op het water ben je helemaal op je zelf aangewezen. Skiff roeien betekent niet alleen knokken tegen beresterke tegenstanders, maar vooral ook tegen je zelf. Je mag nooit twijfelen, noch je laten verrassen door skiffeurs die ineens met totaal ander weerwerk voor de dag komen. Dit is een proces dat Tim hier in Gent al ervaarde. Zo verpletterde hij zaterdag Dani Fridman, maar klampte diezelfde Fridman zondag verrassend lang aan. Dit maakte Tim enigszins zenuwachtig. Op zo’n momenten dreig je dan technische fouten te maken en dat kan je zich in een sterk veld niet echt veroorloven. Het komend EK zal perfect passen in dat proces dat Tim hoe dan ook moet doorlopen om een maximaal rendement te halen.”, voorspelt de ex - zilveren Olympische medaillewinnaar.

Tim Brys met coach Dirk Crois

-

De resultaten:

Eerste finaledag

Skiff:

1. Brys Tim (KR Club Gent) 7.10.35

2. Dani Fridman (Israel Rowing Federation) 7.27.06

3. Ryan Spellman (Ier) 7.33.70

Dubbeltwee:

1. Andries - Vandenbussche (Gentse RS/ Brugse TR) 6:29.12

2. Van Zandweghe - Colpaert (KR Club Gent / KRSN Oostende) 6:33.72

3. Castro - João (Por) 6:50.22

Twee zonder stuurman:

1. Claeys - Mercier (KR Sport Gent/RCAE Liège) 7:09.97

2. Betran Menz Javier - Boerrigter Joost (Ned) 7:25.39

3. Coelho - Rodrigues 7:25.45

Tweede finaledag

Skiff:

1. Brys Tim (KR Club Gent) 7.18.65

2. Dani Fridman (Israel Rowing Federation) 7.26.46

3. Diogo Gonçalves (Por) 7.36.70

Dubbeltwee:

1. Andries - Vandenbussche (Gentse RS/ Brugse TR) 6:32.94

2. Van Zandweghe - Colpaert (KR Club Gent / KRSN Oostende) 6:35.06

3. Rodenburg - Taeldeman (KR Sport Gent/Gentse RS) 06.39.53

Twee zonder stuurman:

1. Claeys - Mercier (KR Sport Gent/RCAE Liège) 7:07.55

2. Betran Menz Javier - Boerrigter Joost (Ned) 7:11.33

3. Coelho - Rodrigues 7:26.79

-

De Belgische EK-selectie

Vandaag maakte de Koninklijke Belgische Roeibond de selectie voor het EK Roeien 2023 bekend.

Dit EK wordt in Bled (Slovenië) geroeid van donderdag 25/05 tot en met zondag 28/05/2023.

Het Belgisch team:

-Skiff seniores mannen: Tim Brys (KR Club Gent). Coach: Dirk Crois.

- Dubbeltwee seniores mannen: Aaron Andries (Gentse RS) en Tristan Vandenbussche (Brugse TR). Coach: Evelien Ameel.

- Dubbeltwee lichtgewicht mannen: Niels Van Zandweghe (KR Club Gent) en Marlon Colpaert (KRSN Oostende). Coach: Frans Claes.