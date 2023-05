Milan De Ceuster pakt eerste seizoenszege in Helchteren

Milan De Ceuster pakte zaterdag in de Trofee Maarten Wynants zijn eerste overwinning van het seizoen. Een opluchting voor de renner die vorig seizoen goed was voor negen overwinningen. ”Ik kende echt ongelofelijk veel pech in mijn voorjaar”, aldus De Ceuster.

Vorig jaar debuteerde Milan De Ceuster bij de junioren met maar liefst negen overwinningen. Hij startte ruim twee maanden geleden dan ook met hoge verwachtingen aan zijn tweede seizoen in deze categorie, maar kon die al die tijd niet inlossen. “Ik kende onnoemelijk veel pech dit voorjaar”, klonk het als aanvaardbaar excuus. “Ik startte na een vruchtbare buitenlandse stage met de ploeg wel met een hoopgevende vierde plaats, maar dan werd ik met tegenslag na tegenslag geconfronteerd. Eerst werd ik ziek, zonder dat iemand kon zeggen wat ik juist had. Dan moest ik tweemaal opgeven na een val. En half maart testte ik zowaar positief op corona en mocht ik anderhalve week geen fiets aanraken.”

Maar talent komt altijd weer bovendrijven en de voorbije weken kroop de renner van Acrog Tormans uit dat diepe dal, met die eerste zege in Helchteren als eerste lichtpunt.

“Half koers reden we weg met vijf renners. Op het laatst bleef ik nog alleen over met mijn Duitse ploegmaat Lukas Van der Valk, die ik vrij gemakkelijk de baas kon blijven in een sprint met twee. Zijn tweelingbroer Tom werd een minuut later verdienstelijk derde en vervolledigde zo het succes van ons team”, aldus De Ceuster.

Voor de halfbroer van ex-profrenner Sean De Bie, die zijn laatste jaar wiskunde afwerkt in het Sint-Ursula-Instituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver, kan het seizoen voorgoed beginnen. “Nu de conditie eindelijk naar wens is en ik die eerste overwinning op zak heb, hoop ik uiteraard dat het de komende weken en maanden dezelfde weg mag opgaan”, klinkt het met herwonnen optimisme.

Zo hoopt De Ceuster, die gisteren in de interclub in Korbeek-Lo zijn aandeel had in de zege van zijn teamgenoot Thomas Vuerinckx en zelf 28ste eindigde, volgende week in Hoeleden zijn provinciale titel van Vlaams-Brabant te kunnen verlengen. “Omdat ik de ene week in Beerzel bij mijn mama verblijf en de andere week bij mijn papa in Tremelo woon, waar ik ook gedomicilieerd ben, mag ik opnieuw starten in dat PK”, verduidelijkt De Ceuster. “Nadien ga ik me dan concentreren op de Driedaagse van Axel en het BK in Brasschaat, in de hoop ook daar te kunnen schitteren.”