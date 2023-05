Waarom sponsort een website voor seksspeeltjes een groot dartstoernooi in België? “De sfeer is hier ongekend!”

De Blaklader Darts Open in Wieze is opnieuw een schot in de roos, met 18.000 dartsfans die dit weekend naar de Oktoberhallen afzakten. Succes waar ook een opvallende sponsor op wilde springen: EasyToys.

Wie de voorbije week de Instagram-pagina van het toptoernooi in Wieze in de gaten hield, zag plots Lotte Vanwezemael passeren. De seksuologe was het gezicht van een actie van sponsor EasyToys, waarbij er onder anderen VIP-kaarten en een dartsinitiatie met Erik Clarys te winnen waren.

Maar wat bezielt een populaire website voor seksspeeltjes om een dartsevent te sponsoren? Het logo van EasyToys prijkt zelfs prominent op allerhande borden, naast die van onder anderen hoofdsponsor Blaklader en Coca-Cola. Dimitri Van den Bergh wees er meteen enigszins verbaasd naar toen hij in de perszaal kwam voor een interview.

“We zijn momenteel druk bezig met onze ‘Game On’-competitie, wat inhoudt dat we naast onze bekende deal met voetbalclub FC Emmen ook teams uit andere sporten willen sponsoren”, aldus Megan Smit in de VIP-room van de Oktoberhallen, waar ze eveneens de dartsles van Clarys volgde. “We willen echt naar buiten komen als iets dat er is voor iedereen. Dat willen we laten zien via evenementen, zoals dit toernooi. België staat hoog op onze lijst om onszelf te promoten, vandaar.”

En blijkbaar wordt de naam van de website vaak herkend. “Er zijn bizar veel mensen die EasyToys kennen”, klinkt het. “Er zijn ook mensen die mij kennen, wat ook best leuk is. We hebben Lotte gevraagd omdat we altijd kijken naar hoe iemand een boodschap kan overbrengen. Daar was zij in dit geval ideaal voor, als influenster. Nu, ik moet eerlijk bekennen: het is de eerste keer dat ik bij een dartsevenement aanwezig ben en de sfeer hier is écht ongekend. Dit is voor ons alvast zeker voor herhaling vatbaar, dit weekend is echt geslaagd. Trouwens: Erik Clarys heeft me onwijs goede tips gegeven. Darten is echt een topsport waar veel precisie bij komt kijken.”