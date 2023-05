Dochter springt uit slaapkamerraam bij brand in Borgloon

Bij een brand in een huis in de Kroonstraat in Borgloon is zondagnamiddag de dochter uit het raam gesprongen. De twintiger raakte gewond. In de slaapkamer hing een verstikkende rook door een smeulende matras.

© Jozef Croughs

Het slachtoffer kon niet meer via de trap ontkomen. De enige uitweg was door het raam naar buiten te springen.

De dochter van in de twintig was samen met haar moeder op familiebezoek in de woning van de vader. “Toen de moeder de dochter op haar kamer wilde waarschuwen voor de brand stond ze voor een gesloten deur. Vermoedelijk was de dochter in slaap gevallen en heeft de matras door een smeulende sigaret vuur gevat. Via de achterkant van de woning is de dochter door het raam kunnen ontsnappen”, zegt korpschef Maes van politie Kanton Borgloon.

“Bij ons kwam de melding van een woningbrand rond 16.30 uur binnen. Bij aankomst bleek dat het om een slaapkamerbrand ging. Er was een hevige rookontwikkeling en iedereen had het gebouw tijdig kunnen verlaten op een persoon na: de dochter die op de slaapkamer verbleef”, zegt brandweerkapitein Gert Linten. In haar kamer brak het vuur uit. Het slachtoffer liep als bij wonder geen ernstige verwondingen op bij de sprong uit het raam. “Wij hebben de smeulende matras via het venster naar buiten gegooid waarna wij de brand snel onder controle hadden”, zegt de brandweerkapitein. (jcr)