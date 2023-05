VIDEO. Valpartij ontsiert massasprint in Giro, Geoghegan Hart verliest kostbare tijd

De tweede etappe van de Giro d’Italia 2023 is opgeschrikt door een valpartij in volle finale. Mads Pedersen en Mark Cavendish waren twee van de betrokkenen, die zo hun kansen op ritwinst zagen verdwijnen. Klassementsman Tao Geoghegan Hart werd opgehouden en moest 19 kostbare seconden afstaan.

Op 3400 meter van de finish werd de voorbereiding op de sprint ontregeld door een val waarbij Martijn Tusveld van DSM omkeek op het moment dat er net een golf in het peloton kwam. Resultaat: hij knalde rechts tegen de vlakte en trok zijn landgenoot Daan Hoole en de sprinttrein van Mads Pedersen mee. Waardoor er slechts 44 renners in dezelfde tijd arriveerden. Heel Ineos-Grenadiers, uitgezonderd Ganna en Thomas, en Trek-Segafredo werden meteen uitgeschakeld. Omdat het niet binnen de laatste drie kilometer was, werd elke seconde tijdsverlies cash aangerekend.

De grote pechvogel tussen de kopmannen is ongetwijfeld Tao Geoghegan Hart: de Brit van Ineos-Grenadiers verloor 19 seconden op Remco Evenepoel en doet zo, ongewild, een slechte zaak in de strijd om het eindklassement. Bij de gewonden laat Astana Qazaqstan dat het goed gaat met Cavendish na de valpartij. Ook heeft Trek-Segafredo laten weten dat Daan Hoole weinig averij aan de val overliet. Team DSM meldt dat aanrichter Tusveld zich eerst gaat laten onderzoeken door de medische staf. Ook een toeschouwer raakte bij de crash geblesseerd.