Leider Remco Evenepoel bibberde dan toch nog even in het roze: “Gelukkig bleef ik uit de problemen, iemand heeft schuld aan de valpartij”

“Een heel leuke extra om dit te dragen op het podium”, aldus de kopman van Soudal - Quick-Step. “Ik heb van deze dag echt genoten. Ik voel echt wel dat de ‘maglia rosa’ speciaal is in Italië. Het betekent voor mij heel veel om deze trui te dragen.”

“We waren zelf goed georganiseerd”, deed de leider het relaas van de etappe. “Alles liep heel fijn. We zaten voorin, we zaten dus buiten de problemen, maar natuurlijk was er een echt vervelende crash. We zagen het gebeuren. We weten eigenlijk wie we de schuld kunnen geven. Maar uiteindelijk is dat koersen, maar het was geen mooie beweging alleszins. Gelukkig kwamen we niet in de problemen en konden we in alle veiligheid binnenkomen.”

Ritwinnaar Milan: “Dit had ik nooit kunnen verwachten”

“Ik kan dit echt niet geloven”, blikte een dolgelukkige Jonathan Milan terug op zijn zege. “Dit is mijn eerste Giro en om dan meteen te winnen, dat voelt fantastisch. Wow! In de tijdrit gisteren voelde ik me al vrij goed, maar ik had nooit durven dromen dat ik vandaag de snelste zou zijn. De ploeg bracht me in een fantastische positie en ik ben zo gelukkig om dit af te maken.”