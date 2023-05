Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

In de MXGP van Spanje stond er geen maat op Jeffrey Herlings. De 28-jarige Nederlander pakte in Arroyomolinos zijn 102de GP-zege. Een record, want eentje beter dan Stefan Everts.