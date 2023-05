Zestien rijbewijzen ingetrokken bij weekendcontroles in Hasselt

Bij weekendcontroles in Hasselt zijn 16 rijbewijzen ingetrokken. De politie LRH stond opgesteld op de Genkersteenweg, N702 richting Hasselt en aan de Research Campus. Er werden in totaal 512 bestuurders gecontroleerd. 35 bestuurders legden een positieve alcoholtest af, waarvan 1 bestuurder maar liefst 1,84 promille in het bloed had. Daarnaast testte één bestuurder positief op drugs. Vijf boetes werden opgesteld voor rijden zonder gordel en een vervallen keuring. Een bestuurder zonder rijbewijs kreeg een pv.

