Jonathan Milan wint verrassend massaspurt die ontsierd wordt door val, Remco Evenepoel geniet van een rustige dag in zijn maglia rosa

De nul is weg voor Italia. De 1,94 meter lange Jonathan Milan werd de verrassing van de massaspurt van San Salvo. De wereldkampioen ploegenachtervolging haalde het gemakkelijk van de al even verrassende David Dekker en onze landgenoot Arne Marit die vierde werd in zijn allereerste massaspurt in de grote ronde.

Hoe kwam de zege tot stand?

Zoals verwacht was dit de kroniek van de aangekondigde massaspurt. Op 3800 meter van de finish werd de voorbereiding op de sprint ontregeld door een val waarbij mensen van DSM betrokken waren, waardoor er slechts een veertigtal mensen overschieten. Heel Ineos-Grenadiers, uitgezonderd Ganna, en Trek-Segafredo werden meteen uitgeschakeld. Omdat het niet binnen de eerste drie kilometer was, dreigde er tijdsverlies.

Voor Jonathan Milan, nog altijd maar 22, was het zijn eerste Worldtourwinst, zijn vierde uit zijn carrière. De snelle man uit De Marken won eerder op het jaar voor Bahrain Victorious een etappe in de Saudi Tour.

Zonder slag of stoot werd de eerste aanval van deze Giro opgezet. Koersleider Alocchio had nog maar net met zijn vlag gezwaaid of Stefano Gandin versnelde. De Italiaan van Corratec-Selle Italia kreeg diens landgenoten Mattia Bais (Eolo-Kometa) en Alessandro Verre (Arkéa-Samsic) mee. Ook de Fransen Paul Lapeira (AG2R-Citroën) en Thomas Champion (Cofidis) hadden zin in een lange vlucht. Toen Verre na de eerste beklimming van de dag in de gaten kreeg dat de maglia azzurra niet voor hem was, liet de jonge Fransman zich afzakken. Op 37 km van het einde, langs de boorden van de Adriatische Zee, werden de vluchters ingerekend. Ze mochten 165 kilometer voorop rijden.

Wat deden de favorieten?

Tao Geoghegan Hart was één van de slachtoffers van de val die zich voordeed bij de versmalling van de weg, net als Mads Pedersen die de topfavoriet was voor de dagzege.

Het leek nochtans een sightseeing door de Abruzzen want de eerste vier uur haalde de Giro nog geen veertig kilometer per uur. De kandidaten op de eindzege in deze 106de Ronde van Italië verschuilden zich diep in het pak. De laatste twintig kilometer kregen we die typische treintjesvorming waarbij alle teams hun kopman voorin probeerden te houden.

Wat deden de Belgen?

Arne Marit was de aangename verrassing van de dag. De prof uit Vollezele haalde net niet zijn allereerste podium in zijn allereerste sprint in een grote ronde. Kaden Groves was de sprinter van Intermarché – Circus Wanty Gobert net iets te snel af.

Senne Leysen (Alpecin-Deceuninck) was de eerste die door het beeld reed. Omdat de allereerste vlucht van deze Giro veel te snel naar vijf minuten voorsprong klom, moest de prof uit Lichtaart aan de bak in opdracht van spurter Kaden Groves. Alpecin-Deceuninck werkte samen met Trek-Segafredo om de vijf leiders niet al te ver te laten wegrijden, ook Movistar voor Gaviria en DSM voor Dainese lieten een pionnetje meewerken.

Remco Evenepoel posteerde zijn mannetjes net na de werkmieren van de sprinters van deze Giro. Alpecin-Deceuninck stoof met vijf op lijn op kop de laatste vijf kilometer in. En dan kwam er die val waarbij o.a. Mark Cavendish was betrokken.

Verder nog iets dat je moet weten?

De Italiaanse organisator RCS glunderde want het was voor het eerst in dertien jaar dat een wereldkampioen zondagmiddag van start ging met de ‘maglia rosa’. Daarmee volgt hij de Australiër Cadel Evans op die dat op 9 mei in Utrecht deed. Het gebeurt in het moderne wielrennen zelden. De vorige was de Spanjaard Abraham Olano op de Passo Pordoi in 1996.

Een roze stuurlint voor zijn aparte Specialized-fiets als wereldkampioen en zijn vrouw Oumi die een flashy roze zonnebril droeg: dat waren de stille getuigen van het zaterdagsucces van Remco Evenepoel in Ortona.

Brandon McNulty reed dan toch niet met de bergtrui, maar wel Tao Geoghegan Hart van Ineos. De tijdwaarneming van Tudor, het Zwitserse uurwerkbedrijf, bleek niet te kloppen. Ook al werd de Amerikaan van Ineos-Grenadiers zaterdagmiddag op het podium geroepen in Ortona, de Brit ging met de ‘maglia azzurra’ van start. McNulty droeg dan weer het wit dat normaal naar de beste jongere gaat. Maar dat was dus Evenepoel die al in het roze reed. Diens ex-ploegmaat João Almeida gaf dan weer de voorkeur aan zijn trui als Portugees wegkampioen en zo reed de Amerikaan dan maar in het wit.

Tao Geoghegan Hart is na één dag die bergtrui alweer kwijt aan Paul Lapeira. De 22-jarige Fransman van AG2R-Citroën kwam twee keer als eerste boven op een helling van vierde categorie, telkens voor zijn landgenoot Thomas Champion (Cofidis). Op 54 km van de finish liet hij ook de andere vluchters betijen.

Stefano Gandin is de eerste leider in de ‘traguardi volanti’, de vliegende sprinten. De Italiaan van Corratec-Selle Italia won de twee tussenspurten van de dag die eveneens meetellen voor de puntentrui.

Alberto Bettiol was de eerste renner die al na nog geen twintig kilometer tegen de vlakte ging, weliswaar zonder erg.