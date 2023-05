Einde aan alle geruchten: kampioenencoach Vincent Kompany tekent bij voor vijf seizoenen bij Burnley

Geen Chelsea, geen Tottenham, wel Burnley. Na alle geruchten over de toekomst van Vincent Kompany is er nu duidelijkheid. De Belgische trainer maakte Burnley in z’n eerste seizoen meteen kampioen in de Championship en wil volgend seizoen in de Premier League verder werken aan het project bij The Clarets. Kompany tekende bij voor maar liefst vijf seizoenen.