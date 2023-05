Wereldkampioen Michael Smith over zijn liefde voor het Belgische publiek en Van den Bergh: “Darts heeft Dimitri nodig, simpel”

Zaterdag brak Michael Smith de Belgische harten door Dimitri Van den Bergh uit te schakelen op de Blaklader Darts Open. De regerende wereldkampioen vond het bijna erg voor het fantastische publiek in de Oktoberhallen in Wieze én onze Belgische nummer één. Twee zaken die hij overigens enorm kan waarderen. “Het darts heeft Dimitri nodig, zo simpel is het”, aldus ‘Bully Boy’.