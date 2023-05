Tijl De Decker (Lotto-Dstny Development) wint Parijs-Roubaix bij de U23 vóór Senne Hulsmans (Soudal – Quick Step Development) en volgt Pidcock op de erelijst op

De Wommelgemnaar was onbetwist de beste in de Hel. Op de streep had hij na een fantastische solo een minuut voorsprong. “Met dank aan mijn ploegmaten”, stelde De Decker. “Ze zijn beginnen te rijden om de kopgroep terug te nemen. Op Camphin-en-Pévèle, de strook voor Carrefour de l’Arbre, heb ik alles of niets gespeeld. De ploegmaten lieten een gaatje vallen. Daarna was het à bloc tot de finish. Ik was verrast dat er op de Carrefour niet eens een reactie kwam. Ik had daar drie of vier man verwacht zodat we dan gingen sprinten op de piste. Maar niemand kwam terug. Dat was het plan. Ik weet dat ik snel ben, maar het was zonder drank vol doorgaan. Ik wist dat er nog vijf ploegmaten achter zaten. Dat was de ideale situatie. Het was alles of niets. Soms is het niets, nu was het alles.”

Voor De Decker was het na een rit in de Ronde van Taiwan zijn tweede zege van het jaar, maar veruit de mooiste. “Dit waren mijn mooiste twintig kilometer van mijn carrière”, aldus de Belgische opvolger van Stan Dewulf die nu de Ardense Tryptiek en de Omloop Het Nieuwsblad rijdt en daarna richting Giro trekt. “Dit was een fantastische koers. Ik hield van de regen, van de modder van onderweg. Het maakte de Hel alleen maar zwaarder. Het is echt wel een fantastisch jaar. In Eschborn-Frankfurt werd ik vierde, in Rutland-Melton Cicle Classic in Engeland werd ik tweede en in Brussel-Opwijk was ik derde”, besloot De Decker die de eerste winnaar is sinds Tom Pidcock in 2019. Drie jaar lang werd Parijs-Roubaix voor U23 niet georganiseerd. (hc)