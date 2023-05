‘Eetexpert’ An Vandeputte. — © Kris Van Exel

Wat zeg je, als je kind vraagt: “Ben ik te dik, mama?” In een tijd waarin één op de tien vrouwen ooit een eetstoornis ontwikkelt, schreef An Vandeputte, in Vlaanderen de autoriteit op het vlak van eetproblemen, een boek om ouders houvast te geven. “We leren jongeren te weinig om mild te zijn. Voor zichzelf én voor anderen.”