Berlaar-Heikant naar volgende ronde na winst tegen Kontich: “Maar ons niveau moet nog omhoog”

Berlaar-Heikant plaatste zich voor de volgende ronde in de interprovinciale eindronde na een 4-1-zege tegen reeksgenoot Kontich. De cijfers doen vermoeden dat Heikant de bezoekers wegspeelde, maar dat was zeker niet het geval. De thuisploeg toonde zich vooral veel efficiënter en had met Jari Verschoren, die voor vier assists zorgde, de uitblinker in zijn rangen lopen.

Heikant kwam al snel op voorsprong na een hoekschop van Verschoren. Wat later stuurde hij Van Hoogten diep die de 2-0 scoorde. “Nochtans vond ik dat we helemaal niet goed speelden”, begint Verschoren aan zijn analyse. “We waren veel te slordig en hanteerden te snel de lange bal. Normaal is dat helemaal ons spel niet, wij moeten het hebben van onze combinaties en steekpasses. Zelf speelde ik ook niet zuiver genoeg, ik had meer met het balbezit kunnen doen.”

Net voor rust was het 3-0 na opnieuw een hoekschop van Verschoren. Kontich telde in de eerste helft het meeste balbezit, maar miste enkele goede mogelijkheden. Na rust zette het alles op alles en kreeg na een uur een strafschop, maar Welters pakte de elfmeter van Flebus. “Zelfs op dat moment voelde ik geen twijfel. We hadden al eens een 3-0 voorsprong uit handen gegeven en we hadden gezworen dat ons dit nooit meer zou overkomen. Uiteindelijk wonnen we verdiend, maar het niveau zal de volgende wedstrijd omhoog moeten. Want laat ons duidelijk zijn, we willen echt promoveren. We hebben de titel al gemist, deze eindronde willen we zeker winnen.” (givl)