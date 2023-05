En of hij ontspannen is: Remco Evenepoel groet zijn Oumi met een high five tijdens rit: “Alleen jij kan zoiets doen”

De liefde is schoon, zo ook tijdens de Giro. Tijdens z’n eerste rit in het roze, nam Remco Evenepoel onderweg de tijd om zijn echtgenote Oumi te groeten. Ontspannen en met een brede glimlach gaf hij z’n vrouw een high five. Van zenuwen geen sprake bij de leider van de Giro. Oumi filmde het gebeuren en postte het op haar Instagramverhaal. “Alleen jij kan zoiets doen”, grapt ze bij het filmpje.