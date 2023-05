Ambitieus Westerlo wint derby bij Moldavo: “Er gaat veel veranderen maar we willen ons vooral sportief bewijzen”

Sportief gezien stond er niet veel meer op het spel in Mol, al viel er natuurlijk prestige te verdienen in het burentreffen. Bovendien stond Westerlo op scherp want het 0-2 verlies van de heenwedstrijd zat nog in het geheugen. “En toch heeft dat in aanloop naar deze match niet meegespeeld,” weet Britt Labro, die in de openingsfase de 0-1 scoorde. “Ik omzeilde doelwachter Dilissen en kon in de verste hoek binnen schuiven. In de eerste helft hadden we volledige controle maar na de pauze moesten we de gelijkmaker dulden. We bleven er in geloven en konden uiteindelijk de verdiende zege mee huiswaarts nemen. Als nieuwe ploeg in de reeks hebben we een knap seizoen gespeeld. Ergens kenden we wel een mindere periode maar we hebben mooie dingen laten zien.”

250 000 euro budget

Voor volgende seizoen zien ze het groots in Westerlo. Met een ondersteunend jaarbudget van 250 000 euro lijken ze andere ploegen de loef af te steken. Negen speelsters komen over van kampioen Kontich, aangevuld met een speelster van Mechelen en Racing Genk. Van de huidige Westelse kern blijven negen speelsters op post, onder wie Labro. “Het gaat inderdaad een hele aanpassing zijn,” gaat de doelpuntenmaakster verder. “We kiezen er voor om niet meteen naar de Super League te gaan maar volgend seizoen via de competitie van 1ste nationale de titel af te dwingen. Of je dat een sportieve manier mag noemen? Zeker wel. Westerlo heeft deze keuze gemaakt en wij zullen er op het veld voor knokken.” Bij thuisploeg Moldavo was de teleurstelling na de verloren derby groot. “We hadden onze sterke thuisreputatie te verdedigen en daar zijn we niet in geslaagd,” weet Louise Dauwen, die de gelijkmaker wel wist te scoren. “Maar goed, ons seizoen is met een derde plaats zeker en vast geslaagd. We kenden een moeilijke start van de campagne met enkele trainerswissels maar sinds de komst van coach Paul Wilms zijn we als groep alleen maar naar elkaar toe gegroeid. Volgend seizoen gaan we een heel ander Westerlo zien maar ook die wedstrijden zullen gespeeld moeten worden. Wij hebben immers een heel hechte en sterke groep,” knipoogt Dauwen. (ev)