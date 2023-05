Ondanks sportieve successen ziet Knack Roeselare al zijn buitenlanders andere oorden opzoeken: “Sportief misschien een stapje terugzetten”

Vrijdag kon Knack Roeselare een feestje bouwen in eigen zaal. — © Belga

Lang voor de apotheose van dit seizoen – de laatste en uiteraard gewonnen titelmatch van vorige vrijdag – was de sportieve cel van Knack Roeselare al druk aan het werk. Dat was ook nodig want liefst vijf spelers verlaten de club. De dag na het titelfeest heeft Roeselare de kern voor volgend seizoen al zo goed als samen.

“Op een van de belangrijkste posities na”, maakt Luc Van Valckenborgh, ex-Knackspeler en nu lid van de sportieve cel, een kanttekening. “We zijn nog op zoek naar een vervanger voor opposite Pablo Kukartsev, die naar het Franse Tourcoing verhuist. Het zal inderdaad een uitzonderlijke klepper moeten zijn om de Argentijn zijn schoenen te vullen, maar we moeten hem uiteraard ook kunnen betalen. We hebben nog wel even de tijd om uit te kijken.”

Aantrekkingskracht van het buitenland

“Het is ongewoon dat liefst vijf spelers vertrekken bij Roeselare”, beseft Van Valckenborgh. “Al onze buitenlanders spelen volgend seizoen elders. Niet omdat ze het beu zijn bij Knack, maar wel omdat ze zich financieel kunnen verbeteren en, zoals bijvoorbeeld Rune Fasteland, in een sterkere competitie willen aantreden. Dan heeft Frankrijk een streepje voor op ons. Daar hebben de ploegen grotere budgetten en is er ook een spannendere competitie. Met alle respect, maar behalve de toppers tegen Maaseik en de Europese matchen spelen ze hier niet veel meer dan veredelde oefenmatchen.”

Vernieuwd middencompartiment

“Pablo Kukartsev en waarschijnlijk ook Rune Fasteland verhuizen naar Tourcoing en Märt Tammearu naar Tours. Michiel Ahyi zou volgend seizoen bij het Duitse Giessen spelen. Het contract van de Braziliaanse middenman Maicon Leite loopt af en wordt niet verlengd. Allicht keert hij terug naar zijn vaderland. Met Henri Treial (Maaseik, Est, 31, 2m02) en Lennert Van Elsen (Haasrode Leuven, Belg, 22, 2m02) hebben we een vernieuwd middencompartiment. Hugo Fischer (Gent, Belg, 23, 2m03) komt in de plaats van Michiel Ahyi als tweede hoofdaanvaller. De Nederlander Jasper Wijkstra (21, 2m05) komt van Orion als receptie-hoekspeler”, somt Luc Van Valckenborg de transferactiviteiten van Roeselare op.

“Stijn D’Hulst heeft nog een contract voor de volgende twee jaar en Seppe Rotty, Simon Plaskie en Sander Depovere voor één seizoen. Met Dennis Deroey, Pieter Coolman en Matthijs Verhanneman worden nog gesprekken gevoerd, maar dat zal wel in orde komen. Nu nog een uitstekende en betaalbare opposite vinden en de kern is volledig. Het kan inderdaad dat we door het vertrek van een aantal sterkhouders en met een gewijzigde, verjongde spelersgroep sportief een stapje terug moeten zetten”, besluit Van Valckenborgh.