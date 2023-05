Gretig Cercle klopt Westerlo na spektakelmatch en zet Gent onder druk in de strijd om Europees voetbal

Als AA Gent straks vijfde wil worden en Europees wil spelen, zal het toch rekening moeten houden met Cercle Brugge en groen-zwart achter zich houden. Cercle-coach Miron Muslic blijft de juiste kaarten trekken en groen-zwart scoorde zondagmiddag in een open match liefst vijf keer in het Kuipje. Een Westelse hattrick van Nene mocht niet baten en Westerlo is nu al zo goed als kansloos in deze Europe Play-offs. Cercle komt nu naast Standard op de tweede plaats en krijgt volgende week Gent op bezoek, dat belooft.

Het gedrocht Play-off 2 is gelukkig niet meer en Europe Play-offs klinkt alvast beter. Door de betrokkenheid van Anderlecht bij de strijd om de achtste plaats, leek de nieuwe formule opeens zelfs een voltreffer. Nu de kaarten zijn geschud is het enthousiasme echter al fel bekoeld. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de toeschouwersaantallen en ook Westerlo, nochtans al een heel seizoen vliegend op een golf van enthousiasme, ontsnapt er niet aan. Het ’t Kuipje vertoonde opvallend veel lege plekken voor de match tussen de twee outsiders in deze Europe Play-offs. De inzet was duidelijk. De winnaar kon vooral leider Gent blijven challengen in de jacht op de vijfde plaats, de verliezer moest zich geen verdere illusies meer maken in deze poule.

Beide trainers moesten in extremis nog improviseren. Bij Cercle was Jesper Daland ziekjes en dus bleef Marcelin staan, bij Westerlo bleek Fixelles niet fit na de opwarming en mocht Van Eenoo toch starten tegen de ploeg waar hij werd opgeleid. Miron Muslic koos opvallend nog eens voor Dino Hotic in de basis en dat beek voor de zoveelste keer de juiste keuze van de Bosnisch-Oostenrijkse coach. Hotic liet zich meteen opmerken, legde af voor Deman, Bolat verslikte zich in de voorzet en Somers pakte de Westelse doelman slim in de korte hoek. Westerlo was nergens en iedereen in ’t Kuipje voelde dat de tweede Brugse goal in de maak was. Reynolds vergreep zich aan de opgerukte Marcelin en in tegenstelling tot vorige week tegen Standard, toen Cercle geen strafschop kreeg na een duidelijke fout op Siquet, wees Visser nu resoluut naar de stip. Een kolfje naar de hand, in dit geval de voet van Ayase Ueda, die Bolat geen kans liet, ook al koos de doelman dezelfde hoek. De negentiende goal alweer van Ueda, die de komende weken kan blijven strijden met Hugo Cuypers om topscorer te worden.

© Isosport

Nene mildert maar in 2 minuten van 1-2 naar 1-4

Reageren zat er niet meteen in voor de zwakke en ogenschijnlijk uitgebluste thuisploeg. Westerlo werd door Cercle ook bij 0-2 met de rug op het doel van Bolat geplakt. Nene kon wel één keertje uitbreken maar de Poolse doelman Majecki kwam goed uit. Nadat Bolat makkelijk een kopbal van Hotic kon opvangen, schoot Westerlo even na het halfuur toch wakker. Het bleek het startsein van een interessant en woelig slotkwartier.

De opgerukte Reynolds legde de bal perfect in de looplijn van Chadli die evenwel naast besloot. Even later kreeg Majecki geen vat op een poging van Van Eenoo en Nene benutte de rebound. 1-2 en de match weer open maar dat was buiten Lopes en Lawrence Visser gerekend. Lopes haalde verbluffend uit vanuit de tweede lijn, al had Bolat hier misschien meer kunnen doen en het verschil was plots weer twee goals. En het werden er zelfs drie bij de rust want Visser deelde een tweede strafschop uit voor een fout van doelpuntemaker Nene op Deman. De VAR probeerde hem nog op andere gedachten te brengen, maar na een grondige analyse voor het scherm was Visser onverbiddelijk en bleef hij bij zijn beslissing. Ayase Ueda een tweede keer naar de stip dus en ook nu ging de bal vlot binnen. De teller van de Japanner staat meteen op 20 goals, Cuypers kan maar beter zijn borst nat maken.

© BELGA

Somers drukt nieuwe hoop meteen weer de kop in

Na de rust werden drie wissels doorgevoerd. Cercle moest de licht geblesseerde Popovic vervangen door Abu Francis, De Roeck was met 1-4 op het bord verplicht om iets te doen en bracht Perdichizzi en Dierckx in. Zou het nog iets worden na de rust?

Westerlo startte alvast beter dan in de eerste helft. Het volgde het voorbeeld van Cercle voor de rust en koos resoluut voor de aanval. En dat loonde, Dierckx dreigde meteen maar Majecki redde. Matuso legde dan even later af voor Dorgeles Nene en net als voor de rust slaagde hij erin om de bal in een paar keer in de netten te frommelen. Maar opnieuw was de hoop van korte duur voor Westerlo. Thibo Somers drukte ze snel weer de kop in door zijn tweede van de middag te scoren en de 2-5 op het bord te zetten. Nene lukte me een fantastische pegel nog een hattrick (3-5) maar meer zat er niet in voor Westerlo dat nu al zo goed als uitgeschakeld is in deze Europe Play-offs. “Dit is een oefenmatch” zongen de Brugse fans.

Als Cercle volgende week thuis Gent klopt, maakt het plots zelfs kans om volgend seizoen Europees te spelen.

© Isosport

Westerlo: Bolat; Reynolds (76’ Jordanov), Neustaedter,Tagir, De Cuyper; Madsen, Van Eenoo, Nene (83’ Yow), Chadli (76’ Gümüskaya), Van Den Keybus; Matuso

Cercle Brugge: Majecki; Popovic (46’ Abu Francis), Marcelin, Ravych; Siquet , Van der Bruggen, Lopes, Deman (57’ Gboho), Hotic (71’ Kehrer), Ueda (71’ Denkey), Somers

Doelpunten: 5’ Somers (Deman) 0-1, 18’ Ueda (strafschop) 0-2, 39’ Nene (geen assist) 1-2, 44’ Lopes (Ueda) 1-3, 45’ Ueda (strafschop)1-4, 56’ Nene (Matuso) 2-4, 64’ Somers (geen assist) 2-5, 75’ Nene (geen assist) 3-5

Gele kaarten: 45’ De Cuyper (protest), 59’ Perdichizzi (fout), 68’ Van Den Keybus (fout), 75’ Majecki (spelbederf), 76’ Abu Francis (fout)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Lawrence Visser

Toeschouwers: 4500