Jumbo-Invaller Gloag kwam pas om halfdrie ‘s nachts in Giro aan: “Ik had vijftig gemiste notificaties op mijn telefoon”

De Brit Thomas Gloag (Jumbo-Visma) eindigde zaterdag pas als 148e in de openingstijdrit van de Ronde van Italië. Niet vreemd, want de 21-jarige debutant werd pas vrijdagavond opgeroepen om zijn gevallen ploegmaat Jan Tratnik te vervangen. “Toen ik gisteren terugkwam van training, had ik vijftig gemiste notificaties op mijn telefoon”, grijnsde Gloag.

“Echt iedereen die een job heeft in de ploeg had me wel een bericht gestuurd. Oh dear, dacht ik, dit is niet goed. Toen kreeg ik Grischa (ploegleider Niermann) aan de telefoon. ‘Ik ga het kort houden’, zei die. ‘Je gaat naar de Giro’. Oké dan!”

Nadien moest Gloag ‘s avonds laat nog naar Italië reizen. “Ik ben mijn tassen gaan pakken en naar de luchthaven gegaan. Pas om halfdrie ben ik hier toegekomen. Ik heb zo lang in het vliegtuig en de auto gezeten dat mijn bilspieren vandaag in de tijdrit heel stijf waren. Ik zat te vechten met mijn tijdritfiets. Maar eerlijk: tijdrijden is voor mij sowieso niet de mooiste discipline. Ik zie er nooit echt goed uit op een tijdritfiets. En vandaag nog minder.”

Gloag, een talentvol klimmer, zal bij Jumbo-Visma wellicht vooral uitgespeeld worden als knecht in het gebergte. “Ik heb nog niet echt met de ploegleiding kunnen spreken over mijn rol hier. Maar ik kijk er echt ontzettend naar uit om de komende ritten in de koers te komen. Wat een kans! Het is heel speciaal om te kunnen zeggen dat ik de Ronde van Italië kan rijden. En ik had in de Ronde van Romandië een degelijke vorm (Gloag werd er elfde).”

Een enthousiaste Gloag voelde tegelijkertijd mee met zijn uitgevallen ploegmaat Tratnik, die vrijdag bij een crash zijn knie blesseerde en zo in laatste instantie moest afzeggen voor de Giro. “Hij had een enorm belangrijke rol in de ploeg. Echt ongelukkig wat met hem is gebeurd. Hij zat maanden op hoogte, speciaal voor deze koers.”