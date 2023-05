IN BEELD. Duizenden Britten halen alles uit de kast voor feestelijke ‘Big Lunch’

Een opsteker: in tegenstelling tot de natte kroningsdag op zaterdag is de zon zondag wel van de partij voor de ‘Big Lunch’. Over het hele land worden lokale gemeenschappen aangemoedigd om samen de kroning van Charles III te vieren. Buurtbewoners, al dan niet gehuld in de kleuren van de Union Jack, nuttigen aan lange tafels op straat een hapje en een drankje. Wie wil, kan zich wagen aan de ‘Coronation Quiche’, een voor de gelegenheid uitgewerkt recept met spinazie, bonen en dragon.

Charles en koningin Camilla hebben de bevolking op het Instagram-kanaal van het koningshuis alvast een leuke dag gewenst. Ook de koninklijke familie geeft acte de présence op sommige van de ongeveer 67.000 feestjes. Prins Edward, de jongste broer van Charles, en zijn vrouw Sophie trekken naar Cranleigh. Prinses Anne, de zus van de koning, en haar man Timothy Laurence schuiven aan in Swindon. Ook premier Rishi Sunak organiseert een lunch, waarvoor hij onder meer Oekraïense gezinnen heeft uitgenodigd naar Downing Street.

Charles en Camilla nemen niet deel aan de ‘Big Lunch’ en trekken zich terug in Windsor Castle voor een privéreceptie. ’s Avonds woont het koninklijke paar aan dit kasteel aan de rand van Londen wel het kroningsconcert bij. Er worden 20.000 mensen verwacht voor een spektakel met onder meer Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli en de vroegere boysband Take That op de affiche. Het ‘Coronation Concert’ wordt afgesloten met een laser- en droneshow.

© REUTERS

© REUTERS

© AFP

© AFP

© AFP

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© via REUTERS

© REUTERS