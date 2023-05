Paard panikeert en belandt samen met ruiter in het publiek tijdens kroningsprocessie Charles III

Kroningsdag verliep zaterdag zo goed als vlekkeloos in het Verenigd Koninkrijk. Zo goed als, want tijdens de kroningsprocessie verloor een van de ruiters even de controle over zijn paard waardoor de twee in het publiek terechtkwamen. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident.

Op het moment dat koning Charles III en zijn echtgenote Camilla in hun Golden State Coach op de terugweg waren naar Buckingham Palace, raakte een van de paarden die meeliepen in de processie even in paniek. De ruiter kon het dier niet meteen tot bedaren brengen: het paard begon achteruit te lopen, botste eerst tegen dranghekken en kwam dan in het publiek terecht. Snel erna verkreeg de ruiter opnieuw de controle over het paard.

Het militair personeel haastte zich met een brancard om eventuele slachtoffers te helpen, maar dat bleek niet nodig. Niemand was gewond geraakt.

In totaal gingen ongeveer 4.000 militairen mee in de processie, velen van hen deden dat te paard.