Luca Brecel wordt gehuldigd in Eisden: “We zijn fier op onze wereldkampioen”

Wereldkampioen snooker Luca Brecel wordt zondag 14 mei gevierd in het Koninginnepark in Eisden. Intussen stromen de felicitaties binnen en is er een groot bord verschenen op de hoek van de Rijksweg aan het gemeentehuis. Op de Pauwengraaf in Eisden werden Belgische vlaggen gehangen.

“Maasmechelen is fier op zijn wereldkampioen”, zegt burgemeester Raf Terwingen (cd&v). “Naast het ereburgerschap verdient dat een gepast feest. In samenspraak met de gemeente wordt dat aanstaande zondag gevierd”.

Het wordt een groot volksfeest in het Eisdense Koninginnepark, bekend van de zomerse ‘Parkies’. De festiviteiten starten om 15u, het terrein gaat open vanaf 14u. Hapjes en drankjes zijn voorzien. Coverband Level Six zorgt samen met de Maasmechelse zangeres Katherine Avgoustakis voor de muzikale toets.

Er zijn verschillende parkings met bewegwijzering voorzien in de nabije omgeving. Wie in de buurt woont, wordt gevraagd te voet of met de fiets te komen.

Brecel leeft in Maasmechelen. Winkelcentrum Pauwengraaf heeft de straat over een lengte van 500m versierd met Belgische vlaggen. “Pa Brecel is afkomstig van de Tuinwijk, net achter de PTS. Vandaar onze verbondenheid”, zegt Gerard Smeets, ondervoorzitter van het Eisdense winkelcentrum.

Op de hoek Rijksweg-Dokter Haubenlaan in het centrum van de gemeente heeft het gemeentebestuur twee grote foto’s van Brecel opgehangen. “Iedereen die in Maasmechelen passeert, weet zo dat wij een wereldkampioen hebben”, zegt schepen van sport Corrie Bemelmans (cd&v). (JTh)