WK judo in Qatar. Jorre Verstraeten naar halve finale, exit Ellen Salens

Onze 26-jarige landgenote was in de lichtgewichtklasse tot 48 kilogram vrij in de eerste ronde, maar ging er in ronde twee meteen uit tegen de Italiaanse Francesca Milani, de nummer twaalf van de wereld. Na amper 49 seconden liep Salens tegen een ippon aan en was haar WK afgelopen. Bij de vrouwen nemen er met Charline Van Snick en Amber Ryheul (allebei -52 kg) nog twee Belgen deel aan het WK.

Jorre Verstraeten verging het veel beter. Onze 25-jarige landgenoot, de nummer zeven van de wereld, treedt aan in de klasse tot 60kg. Verstraeten is toe aan zijn vijfde WK. Hij plaatste zich voor de halve finale door de Zuid-Koreaan Ha-Rim Lee te kloppen, het nummer drie van de wereld. Verstraeten won dankzij een ippon na 44 seconden tijdens de ‘golden score’.

In totaal staan er negen Belgen op de deelnemerslijst in Doha. Matthias Casse is het boegbeeld en mikt op een tweede wereldtitel in de min 81 kg. De 26-jarige Casse staat voor zijn vijfde WK bij de senioren en haalde al drie keer de finale. Bij de laatste drie edities won hij zilver (2019), goud (2021) en zilver (2022).