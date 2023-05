Chiro Joento domineert vlottenrace bij Hasseltse Student Regatta

De Hasselt Student Regatta is gestart met de omkaderende races. Intussen is ook de baanindeling voor het topnummer van de 8-boten bekend. Zij starten met hun race straks om 15.30 uur

In de kwalificaties, die geroeid werd met de zogenaamde B-boten, knalde Hogeschool PXL twee keer naar winst. Zij mochten dus als eerste kiezen en roeien straks langs de Nijverheidskaai. Uittredend bekerhouder UCLL start in het midden en de UHasselt roeit voor het publiek.

De vlottenrace, altijd leuk voor het publiek en vooral voor de deelnemers, werd gedomineerd door Chiro Joento uit Terkoest-Alken. ‘Het Wrak’ met vier jongens haalde goud. ‘Pebbles’ met vier Chiromeisjes pikten zilver mee, en ook het brons was met ‘blote voeten’ voor Chiro Joento.

© Boumediene Belbachir

Alle studentenploegen zijn klaar om te winnen

Vlak voor de boten in het water gelegd worden, troepen de 8-teams samen voor een laatste oppeppende ‘yell’. De kapiteins spreken hun troepen toe en pompen zo de motivatie omhoog. “Iedereen kijkt naar ons omdat we vorig jaar wonnen”, zegt UCLL-kapitein Silke Tamboerijn. “We hebben keihard getraind, maar de anderen ook.”

De motivatiespeech kreeg een energieboost bij “Sharks (de naam van de UCLL-boot) zijn geen prooien maar roofdieren.”

UHasselt-kapitein Dries Deridder begeleidt de ploeg op de fiets. “Ze zijn er echt klaar voor. We hebben onze boot drie maanden moeten missen, maar dat vingen we goed op. Onze trainingstijden zijn nooit beter geweest. We gaan ons helemaal smijten.”

“’Bounce Back’ wordt ons credo”, zegt Tom Jans, kapitein van PXL. “Ze hebben ons enorm ‘getriggerd’ door ons vorig jaar te kloppen. We zijn supersterk dit jaar en gaan keihard terugslaan. In de 18de regatta onze 10de beker winnen, zou gewoon fantastisch zijn.”

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir