John Heymans snelt naar toptijd op vijf kilometer in Los Angeles

John Heymans heeft zaterdagnacht een toptijd neergezet op de 5.000 meter in Los Angeles. Hij snelde in de VS naar 13’16”88 en mag zich nu de achtste Belg aller tijden noemen.

De chrono van Heymans is de derde Europese jaarprestatie. Zijn persoonlijk record komt van 13:42.84, maar tijdens het indoorseizoen was al duidelijk dat hij een enorme stap voorwaarts heeft gezet. Voor het WK in Boedapest in augustus staat de limiet op 13:07.00. Heymans kan zich eventueel ook via de World Rankings plaatsen, maar dan moet hij nog een paar keer voorin eindigen in grote wedstrijden.

Op de 5.000 meter bij de vrouwen in LA deed Lisa Rooms liefst twintig seconden van haar persoonlijk record door naar 15:26.27 te snellen. Ze is nu negende Belgische aller tijden. De WK-limiet staat op 14:57.00. Op de 10.000 meter liep Chloé Herbiet een knap persoonlijk record van 32:38.80, waardoor ze de zevende Belgische ooit wordt. De WK-limiet staat op 30:40.00.