Wisselvallig volleybal is niet voldoende voor een Europees ticket voor Lindemans Aalst: “Onbegrijpelijk hoe we door het ijs zakten”

Geen Europees volleybal volgend seizoen in Schotte. Lindemans Aalst slaagde er niet in om tijdens het beslissende duel tegen Menen een vuist te maken. Menen was gretiger, won verdiend met 1-3 en mag volgend jaar Europa in.

De ontgoocheling was uiteraard groot bij spelers en technische staf van Lindemans Aalst. Toch was er ook het besef bij de Aalsterse spelers dat zij vooral de hand in eigen boezem moesten steken. “Wij speelden weer veel te wisselvallig”, foetert Robbe Van de Velde. “Dat is het verhaal van dit seizoen. Er was een duidelijk gebrek aan karakter en kwaliteit in de groep.”

De Temsenaar baalde, maar sloeg de nagel wel op de kop. De thuisploeg maakte te veel fouten - maar liefst twintig opslagmissers ook - en moest voortdurend achter de feiten aanlopen. Na 21-24 in de eerste set kon Aalst nog wel acht Menense setballen wegwissen, maar de set ging uiteindelijk toch nog naar de West-Vlamingen: 31-33. “Wonnen wij die eerste set, dan was het misschien wel een andere wedstrijd geworden”, aldus Van de Velde. “Ook in de tweede set was het nipt (24-26) en in de derde slaagden wij er zelfs in om Menen helemaal van het veld te spelen (25-16). Jammer genoeg kreeg dat geen verlengstuk in de vierde beurt (16-25). Het was eigenlijk onbegrijpelijk hoe wij daar als ploeg weer door het ijs zakten.”

Propere lei

Egor Bogachev was er in de laatste match van het seizoen niet meer bij. De Duitser kreeg van de club de toestemming om bij een buitenlandse ploeg te testen. Robbe Van de Velde vierde dan weer zijn rentree nadat hij enkele weken met een enkelletsel aan de kant stond. “Het was dan wel een comeback in mineur”, zegt Van de Velde. “Het duurde een tijdje eer ik echt in de match zat. Dit is een seizoen om zo snel mogelijk te vergeten. Wij lieten bij momenten mooie dingen zien, maar veel te weinig. Dat wij nu zelfs naast een Europees ticket grijpen, is helemaal zuur. Ik kan alleen maar uitkijken naar het volgende seizoen, wanneer we met een propere lei beginnen.’’

Red Dragons

Veel rust krijgt de 21-jarige Van de Velde niet. “Ik word al snel bij de nationale ploeg verwacht om de Golden League voor te bereiden, die op 27 mei start. Er wacht ons een drukke zomer met de Red Dragons, maar ik kijk er wel naar uit. De meeste ploegmakkers bij Aalst zoeken nu andere oorden op. Samen met Robin Overbeeke en Alex Saaremaa blijf ik bij de club. Ik ben heel benieuwd naar wat dat gaat geven.’’