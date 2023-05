Geen nieuwe stunt, maar Andy ‘The Beast’ Baetens gaf alweer zijn visitekaartje af op de Blaklader Darts Open in Wieze

The Beast beleefde de week van zijn leven. Donderdag pakte hij in een veld van 173 Belgische darters een van de twee tickets voor de zevende manche van de European Tour. Vrijdag zette hij de Oktoberhallen in vuur en vlam door Jermaine Wattimena (PDC 47) aan de kant te schuiven met 6-3 en een gemiddelde van 92.88. Zaterdag deed Baetens nog beter door Andrew Gilding (PDC 24), vorig jaar verliezend finalist in Wieze en dit seizoen winnaar van de UK Open, met 6-1 en een gemiddelde van 98.02 te verslaan voor een dolenthousiast publiek.

Zondag wachtte ‘Cool Hand Luke’ op Baetens in de 1/8ste finales. Humphries won vorig jaar vier manches van de European Tour en staat zesde op de wereldranglijst. Maar van enige niveauverschil was weinig te merken. Baetens gooide liefst 102.35 gemiddeld en zes 180-scores. ‘The Beast’ kreeg zelfs een matchdart in de beslissende leg, maar miste de bull. Humphries bleef kalm en raakte dubbel 18 voor een 6-5 zege in een hoogstaande thriller.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Rollercoaster”

“Het was vandaag weer goed, maar Humphries verdiende deze overwinning. Ik ben goed genoeg voor de PDC, maar dat zien we later wel. Het was een rollercoaster een hele week lang. Ik heb mijn best gedaan vandaag, maar het zij zo. Ik heb een matchdart gehad, als hij erin zit... Straks weer werken se. Back to reality”, aldus Baetens.

Humphries was na de wedstrijd vol lof over Baetens. “Hij is zo goed. Hij is nu nummer 1 op het WDF-dartscircuit, maar hij zou de overstap moeten maken naar het PDC-circuit. Op alle vlakken is hij er klaar voor. Zelfs bij een 5-3 voorsprong heb ik echt moeten knokken om de wedstrijd te winnen. Het is een droom om hier te spelen. De mensen komen om goed darts te zien en niet om de spelers uit te jouwen. Neen, dit is ongetwijfeld het beste dat ik al heb meegemaakt.”