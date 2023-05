Molotovcocktail ontploft aan woning langs Lindelsebaan in Overpelt

Buurtbewoners schrokken van een harde knal en de lokale politie van Lommel kwam als eerste ter plaatse. “Het explosief dat werd was gebruikt bleek een Cobra-vuurpijl die in een fles benzine was gestoken”, bevestigt burgemeester Dennis Fransen (cd&v) van Pelt. Vlak na het voorval kwam ook een ploeg van DOVO ter plaatse. Het gaat om een eerder ongebruikelijke vorm van geweld in Pelt en doet denken aan wat zich in Antwerpen afspeelt. “We nemen dit in elk geval zeer ernstig en de juiste omstandigheden en motivatie zullen worden onderzocht. Mijn eerste bekommernis was ook of dit verband houdt met het drugsmilieu, maar hierover zal het onderzoek verder uitsluitsel moeten brengen.”

Er werd niemand gewond. De impact is in elk geval stevig geweest want de voordeur is helemaal zwart geblakerd. Op het gelijkvloers zou volgens een buurtbewoner al tijdje niemand meer wonen. “Beneden woonden een man en zwangere vrouw, maar ze waren al een tijdje geleden verhuisd”, luidt het. “Het is niet duidelijk of ze een koppel waren. Het was soms een komen en gaan van verschillende mensen.”