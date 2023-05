Man sukkelt in beek in Sint-Truiden: omstaanders redden drenkeling met ladder

Zondagmiddag is een man in de beek gevallen aan de Stal Gravenhof in Zepperen. Daar was een jumping. Doordat de drenkeling niet zelfstandig uit de diepe gracht geraakte, hebben omstaanders hem geholpen met een ladder uit de manege.

Genkenaar Terry hielp de man uit het water. “Ik was op de jumping bij Stal Gravenhof en plots riep een meisje dat een man in de beek was gevallen. We zijn meteen gaan kijken”, zegt Terry. De Oude Beek is een modderige gracht die diep onder het oppervlak ligt. “De man raakte er niet meer uit. In de manege zijn we een ladder gaan halen opdat hij omhoog kon stappen. We hebben aan hem getrokken want hij stond wat wankel op zijn benen.” De drenkeling is in zijn nat pak, een beetje verlegen en mopperend op zichzelf vertrokken.

© rr

© rr