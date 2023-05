Wordt KV Kortrijk dan toch verkocht? Kaminski Group wil West-Vlaamse club overnemen

KV Kortrijk gaat momenteel door een woelige periode. Er was euforie door het behoud in eerste klasse, maar de West-Vlaamse club zag plots zijn coach, CEO en voorzitter vertrekken. Nadat de interesse van Burnley en Bournemouth gaan liggen is, duikt de Kaminski Group op als potentiële nieuwe overnemer. Maar wie of wat is die groep nu?

Acht jaar geleden kocht Maleisiër Vincent Tan, op dat moment al eigenaar van Cardiff City en FK Sarajevo, KV Kortrijk over voor een bedrag rond de 5 miljoen euro. Tan staat bekend als een investeerder en ondernemer. In zijn geboorteland nam hij de Maleisische afdeling van fastfoodketen McDonald’s over. Ook is hij in het bezit van het gokbedrijf Sports Toto en daarnaast richtte Tan de Berjaya Group op, een onderneming in Zuidoost-Azië die verschillende golfterreinen, vakantieoorden, casino’s en scholen bezit. De supporters van KVK zagen hem graag komen en droomden van een nieuw stadion of enkele toptransfers. Helaas draaide dat voor hen anders uit. Wel steekt Tan geld toe waar het moet. Als er een financiële put van drie of vier miljoen euro is, dan zal Tan die vullen. Transferinkomsten gaan bovendien ook niet in zijn zak.

© VDB

Kaminski Group

De relatie tussen Tan en KV Kortrijk kunnen we eigenlijk geen relatie noemen. Matthias Leterme (aftredend CEO) en Ronny Verhelst (aftredend voorzitter) zagen een goed bod van Burnley geweigerd worden door Tan. De twee voelden dat ze zo niet langer konden werken. Maar nu duikt er plots een nieuwe investeerder op. De Kaminski Group van Maciek Kaminski, een Amerikaan geboren in Polen, beheert fondsen en heeft een belangrijke stem in de beurs. Zijn onderneming is gevestigd in Minnesota en lijkt bezig te zijn met het uitrollen van een clubnetwerk. Er vonden al onderhandelingen plaats met het Griekse Panetolikos, een Griekse eersteklasser, en vorig jaar werden ze gelinkt met een overname van het Engelse Everton. Nu lijkt hun oogje ook gevallen te zijn op KV Kortrijk. Of Vincent Tan de club van zijn hand zal doen, is de vraag, maar de interesse is er zeker.