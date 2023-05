Wagner-groep zou nu toch munitie van Moskou krijgen na dreiging terugtrekking uit Bachmoet

“Ons zijn zo veel munitie en wapens beloofd als nodig voor de voortzetting van de gevechten”, aldus Wagner-baas Jevgeni Prigozjin, zondag op het Telegram-kanaal van zijn persdienst. Ook zou hem verzekerd zijn dat de flank van Wagner beschermd wordt en zijn eenheden dus niet dreigen ingesloten te worden. Uit Moskou komt er geen commentaar.

Voor de coördinatie van de huurlingen met de reguliere eenheden is generaal Sergej Soerovikin bevoegd, of in de woorden van Prigozjin de “enige mens die iets begrijpt van gevechten”.

In het verleden had Prigozjin al meermaals het Russische defensieministerie verantwoordelijk gehouden voor de grote verliezen van Wagner in Bachmoet. Volgens hem leidden de tekorten aan artilleriemunitie tot vijf keer meer verliezen dan nodig. Hij had daarom de aftocht van zijn troepen vanaf 10 mei aangekondigd. De beslissing rechtvaardigde hij dat zijn troepen dreigden afgemat te worden. Hij beweerde dat in de strijd om Bachmoet 50.000 Oekraïners zijn gesneuveld, maar erkende tegelijk ook dat zijn zijde “tienduizenden” doden en gewonden leden.

Prigozjin is net als Soerovikin en de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov - wiens eenheden de Wagner-posities in Bachmoet zouden overnemen - als hardliners in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne.