Remco Evenepoel wil eerste dag in het roze zonder kleerscheuren doorkomen: “Ik ga er maximaal van genieten”

Het peloton trekt zich vandaag weer op gang in de Giro. Ook rozetruidrager Remco Evenepoel mag voor het eerst zijn roze outfit showen. Een trui die hij binnen drie weken wil dragen in Rome. Ondanks zijn verpletterende overwinning in de openingstijdrit blijft de wereldkampioen rustig. “Ik heb het rustig gehouden gisteren. Iedereen heeft een glaasje schuimwijn gehad gisteren, maar dat was het dan ook.”

Een dag na zijn triomf in de openingstijdrit mag Remco Evenepoel vandaag voor het eerst in het roze rijden. Al zal dat nog niet op een volledig roze fiets zijn. Evenepoel kiest ervoor om voorlopig enkel met een roze stuurlint rond te rijden. “Dat er nog geen roze fiets is? Neen, dat hebben we in de Vuelta ook niet gedaan. Het is een soort bijgeloof”, aldus Evenepoel. “De volledige roze outfit zal hopelijk ook pas voor in Rome zijn. Het is een heel mooie outfit, ik ga er vandaag dan ook maximaal van genieten.”

Het peloton staat vandaag voor een sprintersetappe. Iets waar Evenepoel zich normaliter niet in zal mengen. Al blijft het oppassen voor valpartijen. “De rit van vandaag gaat wel meevallen. Het is niet supertechnisch, de finale ook niet. Morgen zal gevaarlijker worden. De zon is er ook, het wordt een mooie dag.”

