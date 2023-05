Poolse piloot verliest controle over toestel door gevaarlijk manoeuvre Russisch gevechtsvliegtuig

Een Pools vliegtuig op een missie voor het Europese grensagentschap Frontex is vrijdag boven de Zwarte Zee onderschept door een Russisch Sukhoi Su-35-gevechtsvliegtuig. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie, dat spreekt van “totaal onaanvaardbaar agressief gedrag” van Moskou.

“Een vliegtuig van de Poolse grenswachten, dat in samenwerking met Boekarest op een routinepatrouille was, werd het slachtoffer van herhaalde gevaarlijke manoeuvre door een onverantwoordelijke Russische piloot”, aldus het zei het Roemeense ministerie van Defensie zaterdag in een verklaring. Het nieuws werd intussen bevestigd door de Poolse grenswacht.

Het Russische toestel zou slechts 5 meter voor de neus van het Poolse vliegtuig langs zijn gevlogen. “Het toestel wist in Roemenië te landen na een eerste hoogteverlies en vervolgens ernstige besturingsmoeilijkheden als gevolg van turbulentie”, luidde het nog. “Dit incident is een nieuw bewijs van de provocerende aanpak van Rusland in de Zwarte Zee”, aldus Boekarest.

In maart kwamen een Amerikaanse drone en een Russisch vliegtuig in botsing boven de Zwarte Zee. De drone stortte neer. De landen geven elkaar daarvan de schuld.