Bpost heeft volste vertrouwen in audit naar persconcessie

Bpost heeft het “volste vertrouwen” in de audit die werd uitgevoerd naar de aanbesteding van de persconcessie. Dat zegt het bedrijf zondag in een reactie op krantenberichten van zaterdag, waarin erop gewezen werd dat onder meer familie- en vriendschapsbanden een objectief verloop van die audit gehinderd zouden hebben. Bpost betwist dat en zegt de insinuaties over de audit te betreuren.

Er is rekening gehouden met “de familiale of amicale relaties tussen betrokken personen, die van bij aanvang bekend waren en waarover steeds transparant is gecommuniceerd, opdat in volstrekte objectiviteit kon worden gewerkt”, klinkt het.

Nog volgens het bedrijf werd een “best-practice methodiek opgezet in samenspraak met het complianceteam”. Dat onderzoeksteam werd ondersteund door externe adviseurs, twee advocatenkantoren en een IT-forensisch consultant, “om de aanpak te valideren, de interviews voor te bereiden en de voortgang van de compliance review verder te bepalen”.

De Standaard en De Tijd schrijven dat het gaat om advocatenkantoren Jones Day en Eubelius, en ook De Morgen bericht over de audit. Eubelius werkt al sinds 2015 op de krantenconcessie voor bpost. Bij Jones Day speelt dan weer een familieband: de partner van het kantoor die het dossier overzag, is de schoonbroer van de directeur regelgeving bij Bpost.

Met de gekozen werkwijze was het mogelijk “om grondig en objectief de feiten die zich binnen de organisatie hebben afgespeeld te onderzoeken”, maakt Bpost zich sterk. “Bij die aanpak werd tevens een verdeling van de individuele onderzoeken voorzien om rekening te houden met de familiale of amicale relaties tussen betrokken personen.”

De audit leidde er uiteindelijk toe dat eind vorig jaar de samenwerking met CEO Dirk Tirez en twee andere hooggeplaatste managers werd stopgezet.

Volgens De standaard was de audit niet bedoeld om na te gaan wie wat wist en/of fouten maakte. “Het onderzoeksveld is opvallend beperkt, de audit somt feiten op zonder daarbij meteen de context te vermelden die partijen op het ­beklaagdenbankje mogelijk vrijpleit. Minstens een tiental mensen blijft buiten schot”, schrijft de krant.

Bpost geeft nog aan dat de onregelmatigheden die in de audit werden vastgesteld ook door andere externe instanties worden onderzocht. Het bedrijf werkt “in alle transparantie mee met hun onderzoeken”, klinkt het nog.