Amalie Dideriksen vindt snelle benen terug in Wichelen, Katrijn De Clercq knap zesde: “Mijn eindsprint te vroeg ingezet”

Geen nieuwe Nederlandse overwinning in de Grote Prijs Eco Struct-Thompson-Security Tools. Na tweemaal Lorena Wiebes en Charlotte Kool toonde de Deense ex-wereldkampioene Amalie Dideriksen zich in deze vierde editie de snelste van het hele pak. Katrijn De Clercq sprintte naar een knappe zesde plaats.

Julia Kopecky, vorige week nog de verrassende laureate van Leiedal Koerse, bond als eerste de kat aan de bel, maar de Tsjechische werd snel tot de orde geroepen. Nadien verschenen eerst Clara Lundmark en Rose Kloese, gevolgd door individuele pogingen van Kelly Druyts en Francesca Pisciali, in de frontlinie. Het was tot de drie lokale ronden van elk zeven kilometer wachten op nieuw vuurwerk. De Noorse kampioene Malin Eriksen en Letse kampioene Anastasi Carbonari sprokkelden een twintigtal seconden bij elkaar, maar door toedoen van Fenix-Deceuninck voltrok zich een hergroepering. Een massaspurt dan maar en hierin sprintte Amalie Dideriksen als in haar beste dagen.

“In het slot van de wedstrijd werd het duidelijk dat het zou uitdraaien op een massaspurt”, doet Dideriksen haar verhaal. “De ploeg schoof mij naar voor en ik ben blij dat ik niet teleurstelde. Het kwam erop aan om in de twee laatste bochten goed voorin te zitten. Anniina Ahtosalo en Julie Leth zetten me in een ideale positie voor de eindsprint. Ik moest het alleen maar afmaken. Het was lang geleden dat ik nog eens kon winnen, daarom doet deze zege enorm veel deugd.”

De Clercq met goed gevoel

De sprintster van Uno-X, zeven jaar geleden wereldkampioene, maar nog altijd maar 26, won twee jaar geleden met het Deens kampioenschap haar laatste wedstrijd. In de eindsprint rekende Dideriksen af met de Ierse Lara Gillespie en de Nederlandse Mirre Knaven. Lotto-renster Katrijn De Clercq was de beste Belgische op de zesde plaats. “Dit was mijn eerste wedstrijd na een rustperiode en meteen zesde eindigen geeft me een goed gevoel. Of er meer inzat? Misschien wel want ik zette mijn eindsprint iets te vroeg in waardoor ik op het einde wat stilviel. Maar deze wedstrijd geeft me sowieso veel vertrouwen voor de komende periode”, aldus de renster uit Oosterzele.