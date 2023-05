Vlam in pan tijdens wokken: rijhuis in Tongeren tijdelijk onbewoonbaar

Een rijhuis in de Kanjelstraat in Tongeren is tijdelijk onbewoonbaar na brand in de keuken. De Chinese bewoonster was aan het wokken. Door oververhitting sloeg de vlam in de pan en naar de dampkap.

© Tom Palmaers

De Chinese bewoonster probeerde de vlammen nog te doven met natte handdoeken maar dit lukte niet. Het vuur werd aangewakkerd door de dampkap. De brandweer van Tongeren had de situatie snel onder controle. Wel is er rook- en roetschade in het huis. De keuken is totaal vernield.

© Tom Palmaers

Hierdoor moet de vrouw tijdelijk elders gaan wonen. Ze kan terecht in het Ambihotel. Zondag waren haar twee kinderen, een jongen en een meisje op bezoek. Niemand raakte gewond. De vrouw ging zondag nog wat persoonlijke spullen uit huis halen om dan haar intrek te nemen in het hotel. Tijdens de brand was ze op blote voeten naar buiten gevlucht.