Prins Harry was maar 28 uur in Verenigd Koninkrijk (en was net op tijd terug thuis voor verjaardag zoontje Archie)

28 uur en 42 minuten. Zo lang is prins Harry volgens Britse media maar in het Verenigd Koninkrijk geweest voor de kroning van zijn vader Charles III. Meteen na de kroning trok Harry opnieuw naar huis in de Verenigde Staten, waar hij nog net op tijd was om de vierde verjaardag van zoontje Archie mee te vieren.

De 38-jarige prins Harry werd zaterdagmiddag rond 13.15 uur al met een politie-escorte van Westminster Abbey naar de luchthaven van Heathrow gebracht. Daar nam hij het vliegtuig richting Los Angeles, waar hij om 19.30 uur plaatselijke tijd landde. Zo was hij nog net op tijd thuis om de verjaardag van zijn zoontje Archie mee te vieren.

Harry miste daardoor het private familiediner in Buckingham Palace, maar het is ook niet duidelijk of de prins na zijn zware aantijgingen tegen het paleis überhaupt uitgenodigd was. Voor de processie en de balkonscène was hij sowieso niet ingepland omdat hij geen “working royal” meer is.

Bij de kroning zat Harry, de vijfde in lijn voor de troonopvolging, ook slechts op de derde rij, naast Jack Brooksbank, de echtgenoot van zijn nicht prinses Eugenie, en de 86-jarige prinses Alexandra, een nicht van zijn grootmoeder koningin Elizabeth II.

© via REUTERS