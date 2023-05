Londense politie zwaar onder vuur door optreden tijdens kroning Charles III

De politie van Londen krijgt stevige kritiek te verwerken nadat zaterdag bekendraakte dat er in totaal 52 mensen werden opgepakt in de marge van de kroning van koning Charles III. “Een alarmerende aanval op ons recht op protest”, luidt het onder meer.

Om de kroning in goede banen te leiden, werden zaterdag meer dan 11.000 agenten opgetrommeld in de Britse hoofdstad. Alles verliep vrij rustig, maar toch werden er 52 betogers opgepakt. “We beschikten over informatie die aangaf dat de manifestanten de koninklijke processie wilden verstoren”, zo verklaarde de Metropolitan Police zaterdag. “Er waren berichten dat individuen monumenten wilden bekladden met verf, over de hekken wilden klimmen en de officiële verplaatsingen wilden verstoren”, zo klonk het bij Scotland Yard.

Onder de arrestanten voornamelijk milieuactivisten die protestacties wilden opzetten op het traject van de koninklijke processie en ook zes tegenstanders van de monarchie die een manifestatie hadden georganiseerd op Trafalgar Square. Hoewel de betoging op voorhand was goedgekeurd door het stadsbestuur werden leider Graham Smith en enkele andere leden van de Republic-beweging toch opgepakt.

Twee uur voor koning Charles in Werstminster Abbey zou arriveren, werden Smith en zijn kompanen opgepakt nabij St Martin’s Lane. De groep liep achter een huurbusje met enkele borden in de hand toen ze werden benaderd en gefouilleerd door de agenten. Een gesprek tussen een agent en een van de arrestanten is op beeld vastgelegd. “Daar ga ik geen gesprek over aan”, aldus de agent. “Ze staan onder arrest. Punt.”

Smith werd zaterdag om 23 uur weer vrijgelaten, de meerderheid van zijn Republic-collega’s zaten toen nog vast. “Er is mij vaak verteld dat de monarch er is om onze vrijheden te verdedigen. Nu worden onze vrijheden aangevallen in zijn naam”, schreef Smith op Twitter. “Het recht op vreedzaam protest in het Verenigd Koninkrijk bestaat niet meer.”

Dat lijkt te wijzen op het soort protestacties van de milieubeweging Just Stop Oil, waarvan verscheidene manifestanten werden opgepakt. Maar het biedt geen verklaring voor de arrestatie van de antimonarchisten, die borden met het opschrift “Not my king” in beslag genomen zagen worden. Het nam niet weg dat honderden republikeinen manifesteerden tijdens de doortocht van de processie.

Drie mensen werden dan weer opgepakt omdat ze ervan verdacht werden de openbare orde te willen verstoren. De drie hadden “verkrachtingsalarmen” bij die ze naar verluidt wilden inzetten tijdens de processie. De politie meende dat het lawaai van de alarmen de paarden bang zou maken en dat daardoor de veiligheid van de ruiters en het aanwezige publiek in gevaar zou komen.

“Ongelooflijk alarmerend”

Intussen blijkt dat de drie vrijwilligers waren bij Night Stars, een campagne om de veiligheid van vrouwen te verhogen. “We zijn diep bezorgd over de berichten dat onze Night Stars-vrijwilligers zomaar werden gearresteerd”, zegt wethouder Aicha Less. “Deze dienst is al lang een vertrouwde en welkome aanblik in Londen en de vrijwilligers ervan hebben een uitgebreide training gevolgd om ’s avonds laat de meest kwetsbaren op straat te kunnen helpen. We werken samen met de politie om vast te stellen wat er precies gebeurd is.”

Ook Yasmine Ahmed, de Britse directeur van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, veroordeelde de arrestaties. “De berichten over mensen die zijn gearresteerd omdat ze vreedzaam hebben geprotesteerd tegen de kroning zijn een ongelooflijk alarmerende aanval op ons recht op protest. Dit is iets wat je zou verwachten in Moskou, niet in Londen. Vreedzame protesten stellen individuen in staat om de machthebbers ter verantwoording te roepen, iets waar de Britse regering steeds meer afkeer van lijkt te hebben”, zei ze.

Commandant Karen Finlay, die de veiligheidsoperatie met codenaam ‘Golden orb’ (rijksappel) leidde, verdedigde zich al tegen de kritiek. “Het ging hier om een evenement dat maar één keer in een generatie voorkomt. We begrijpen de publieke bezorgdheid na de arrestaties. Protest is geoorloofd, maar kan storend zijn. Het is onze plicht om in te grijpen wanneer protest strafbaar wordt en ernstige verstoring kan veroorzaken.”