Verkeerde belastingvoorstellen voor bejaarden, FOD Financiën verwijst naar “fout van drukker”

Een 85-jarige lezeres van deze krant meldde ons dat ze een dubbel voorstel van vereenvoudigde aangifte had gekregen van de fiscus. In het ene voorstel moest ze 226 euro betalen, het bedrag dat ze ook andere jaren had betaald, in het andere 969 euro. Dat tweede bedrag bleek uiteindelijk een vergissing te zijn. De FOD Financiën zette donderdag het bericht online dat “een aantal mensen” verkeerde bijlagen heeft gekregen “door een technisch incident bij een contractant”.

Simonne, een vrouw uit het Antwerpse die liever anoniem blijft, kon er eerst niet mee lachen. “Ik had een voorstel van vijf bladzijden gekregen van wat ik zou moeten betalen, zoals ze dat bij gepensioneerden altijd doen.” Dat heet de vereenvoudigde aangifte, waarbij de fiscus zelf de berekening al maakt en de belastingbetaler alleen maar hoeft in te stemmen of bezwaar aan te tekenen. Zelf nog een aangifte doen terwijl die toch elk jaar hetzelfde is, dat hoeft niet meer.

“Volgens het voorstel op één bladzijde moest ik mijn vaste bedrag betalen, maar op bladzijde vier was het ineens 969 euro. Ik wist niet waar ik het had. Gelukkig heb ik ooit een cursus ‘internet voor iedereen’ gevolgd en kon ik zelf gaan kijken op myfin, de website van financiën waar je je eigen fiscale gegevens kunt opzoeken. Daar stond ook 226 euro.”

“Toen ik beter keek naar die bladzijde vier, zag ik een andere naam en een ander rijksregisternummer. Dat was dus gewoon de berekening voor iemand anders die tussen de mijne was gesukkeld. Toen heb ik gebeld naar het helpnummer en zeiden ze mij dat ik niet de enige was en dat het de fout was van de drukker.” Die had kennelijk een aantal voorstellen door elkaar gehusseld.

Technisch incident

Financiën bevestigt dat in een droge mededeling op zijn website: “Door een technisch incident bij een contractant van de FOD Financiën, die verantwoordelijk is voor de afdrukken en verzending van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA), zijn er in een aantal gevallen verkeerde bijlagen bij de VVA gevoegd. Het probleem is vastgesteld en intussen verholpen. Iedereen die delen van een VVA kreeg dat niet voor hem of haar was, wordt verwittigd en hoeft geen contact op te nemen met de FOD Financiën of zelf actie te ondernemen. Op www.myminfin.be vindt iedereen zijn of haar correct VVA terug.” Om hoeveel mensen het gaat, is niet bekend.