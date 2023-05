Los Angeles Lakers en Miami Heat komen aan de leiding in play-offs NBA

In de eigen Crypto.com Arena nam het trio Austin Reaves, Anthony Davis en LeBron James de Lakers bij de hand. Reaves werd topschutter met 31 punten, Davis en King James sloten af op respectievelijk 28 en 26 punten. Davis liet ook nog eens 13 rebounds optekenen. Het bleek voldoende voor de zege tegen de Warriors. Bezoeker Stephen Curry kwam niet verder dan 23 punten. In de onderlinge confrontaties komen de Lakers met 2-1 aan de leiding in deze best of seven. Het team dat als eerste vier keer wint, stoot door. Dinsdag staan beide teams opnieuw tegenover elkaar in Los Angeles.

In de halve finales van de Eastern Conference boekte Miami Heat zijn tweede zege op rij tegen New York Knicks. In het Kaseya Center in Florida werd het 105-86, onder meer dankzij 28 punten van Jimmy Butler. Bij The Knicks werd Jalen Brunson topschutter met 20 punten. In de onderlinge confrontaties staat het nu 2-1 voor Miami, dat ook in het volgende duel op dinsdag het thuisvoordeel heeft.